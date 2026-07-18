Mario Martinez, papà di Lautaro Martinez, attaccante dell’Argentina e capitano dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Direttamente dagli Stati Uniti, il padre del Toro ha raccontato le emozioni della semifinale contro l’Inghilterra e svelato le condizioni dell’attaccante in vista della finalissima, in programma domani sera.

“Ho provato tante emozioni tutte assieme nello stesso momento. In primis per il risultato, per la partita, per il gol. E poi mi ha colto di sorpresa la sua dedica. Ovviamente lui vorrebbe giocare sempre, come chiunque, ma è a disposizione, qualunque sia la scelta del mister continuerò a pressare, a correre, a lavorare. Il calcio non ha segreti, se dai tanto ti darà indietro tanto. Lautaro è al 100% dal punto di vista fisico e mentale. Manca solo l’ultimo sforzo”.