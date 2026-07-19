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C'è un nome fin qui trascurato nelle varie liste fatte per la fascia destra dell'Inter ma che i nerazzurri seguono ormai da tempo, visto che, come scrive Tuttosport, in caso di partenza di Dumfries sarebbe potuto arrivare a Milano già nello scorso mese di gennaio. Si tratta di Norton-Cuffy del Genoa. Si legge:

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"Non va poi dimenticato Guela Doué, che l’Inter segue da tempo, ma per cui lo Strasburgo chiede una quarantina di milioni. Forse poi è troppo difensivo rispetto alle doti ricercate dal tecnico dei campioni d’Italia, motivo per cui anche Brooke Norton-Cuffy, che sarebbe potuto arrivare a gennaio qualora Dumfries avesse salutato prima i nerazzurri, non sembra scaldare più di tanto lo stesso Chivu".

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"Rafik Belghali, offerto dal Verona che vuole monetizzare, è invece reduce da una retrocessione con i veneti. Non il miglior modo di presentarsi alla piazza dopo i mancati arrivi di Palestra e Khalaili".

(Fonte: Tuttosport)