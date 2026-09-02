Dopo 28 anni le strade di Piero Ausilio e l'Inter si separano. Le trattative di rinnovo degli ultimi mesi non sono sfociate nel rinnovo, così Ausilio ha comunicato alla società che non ci sono le condizioni per proseguire. Il direttore sportivo ha un contratto in scadenza nel 2027, ma si fa avanti l'ipotesi di una separazione consensuale. Adesso la domanda che i tifosi nerazzurri si fanno è chi prenderà il posto dello storico ds?

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Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, il club può optare per una soluzione interna e il sostituto naturale di Ausilio è Dario Baccin, per anni braccio destro dello stesso Ausilio. Quella di Baccin è una possibilità concreta in attesa di decisioni ufficiali da parte del club nerazzurro.