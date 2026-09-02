Acquisti, cessioni, stipendi, ammortamenti e plusvalenze: mettendo insieme tutte le voci emerge un quadro molto diverso dal semplice saldo di mercato

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Mercato Inter, l'annuncio di Ausilio: "Arriveranno..."

IL MERCATO INTER

Il mercato dell’Inter si è chiuso con investimenti importanti, ma per capire quanto abbia realmente pesato sui conti non basta fare la differenza tra acquisti e cessioni. Calcio e Finanza ha messo insieme cartellini, stipendi, ammortamenti, plusvalenze e risparmi, facendo emergere due fotografie molto diverse.

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Mercato, quanto ha speso davvero l'Inter

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