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IL MERCATO INTER

Il mercato dell’Inter si è chiuso con investimenti importanti, ma per capire quanto abbia realmente pesato sui conti non basta fare la differenza tra acquisti e cessioni. Calcio e Finanza ha messo insieme cartellini, stipendi, ammortamenti, plusvalenze e risparmi, facendo emergere due fotografie molto diverse.

Getty Images

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