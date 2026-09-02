Il giornalista ricostruisce le ultime settimane del direttore sportivo nerazzurro e spiega cosa avrebbe portato alla decisione di lasciare il club
VIDEO FCIN1908 / Ausilio: "Vogliamo costruire su Stankovic presente e futuro"
Piero Ausilio si prepara a lasciare l’Inter dopo 28 anni. Fabrizio Biasin, nel suo post, ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime settimane e soprattutto i passaggi che avrebbero convinto il direttore sportivo nerazzurro a non proseguire la propria lunghissima esperienza nel club. Secondo il giornalista, ad Ausilio sarebbe arrivata una proposta di prolungamento contrattuale da parte dell’Inter ma non convincente. Biasin svela i retroscena: LEGGI IL COMMENTO COMPLETO SU GOLSSIP
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