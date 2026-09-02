Piero Ausilio si prepara a lasciare l’Inter dopo 28 anni. Fabrizio Biasin, nel suo post, ha ricostruito quanto accaduto nelle ultime settimane e soprattutto i passaggi che avrebbero convinto il direttore sportivo nerazzurro a non proseguire la propria lunghissima esperienza nel club. Secondo il giornalista, ad Ausilio sarebbe arrivata una proposta di prolungamento contrattuale da parte dell’Inter ma non convincente. Biasin svela i retroscena: LEGGI IL COMMENTO COMPLETO SU GOLSSIP