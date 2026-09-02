La storia tra Piero Ausilio e l’Inter è arrivata al capolinea. E nelle ultime ore sono emersi anche i dettagli che hanno portato alla rottura definitiva tra il dirigente e il club nerazzurro.

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Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, le parti avevano discusso il rinnovo del contratto, ma la trattativa si è fermata davanti alla durata proposta dall’Inter.

Il nodo del rinnovo

Ad Ausilio era stato prospettato un prolungamento di una sola stagione. Una soluzione che il direttore sportivo non ha ritenuto adeguata per impostare e portare avanti un nuovo progetto sportivo. Da qui lo stop alla trattativa.

Non una questione legata semplicemente all’aspetto economico, dunque, ma soprattutto alla prospettiva del rapporto e al tempo necessario per programmare il lavoro dell’area sportiva.

Ieri la comunicazione del club

La svolta definitiva è arrivata nella giornata di ieri. L’Inter ha comunicato ad Ausilio che il rapporto si interromperà. A questo punto non si sta più ragionando sul rinnovo, ma sui tempi della separazione. E potrebbero essere molto più brevi rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Si lavora alla risoluzione immediata

Le parti sono infatti già al lavoro per trovare un’intesa sulla risoluzione immediata del contratto. Se verrà raggiunto l’accordo, Ausilio potrebbe quindi lasciare l’Inter senza attendere la naturale conclusione del rapporto.

Si avvicina così la fine di un percorso lunghissimo, durato 28 anni. Il punto di rottura è stato il rinnovo annuale proposto dal club: Ausilio ha ritenuto quella durata insufficiente per dare continuità alla costruzione di un progetto sportivo e la trattativa non è andata avanti. Ora resta soltanto da definire formalmente l’uscita