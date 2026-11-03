Il fascicolo di Federico Dimarco è tra quelli presenti sulla scrivania dei dirigenti dell’Inter in materia di rinnovi. Nelle ultime settimane è arrivato per un aggiornamento importante sulla questione: il club nerazzurro ha deciso di esercitare la clausola unilaterale per allungare l’accordo esistente fino al 2028.

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Un modo per ragionare con prudenza e maggiore calma sulla cosa, riservandosi prima di risolvere altre situazioni. La più concreta in questo momento riguarda Carlos Augusto (anche lui attualmente legato all’Inter fino al 2028), anche per l’esigenza che il club avverte di riconoscere al brasiliano uno status diverso raggiunto con il percorso di questi anni. Quello più vicino alla scadenza invece è Hakan Calhanoglu, unico con contratto fino al 2027. I dialoghi con il turco stanno per entrare già in una fase più concreta. Per tutti gli altri, Dimarco incluso, se ne riparlerà eventualmente da gennaio in poi.

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Anche perché Dimarco, in virtù della clausola esercitata dal club, beneficerà già da subito anche di un adeguamento salariale. Il laterale nerazzurro arriverà a guadagnare circa 5,2 milioni.