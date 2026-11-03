Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Come ha detto Marcus Thuram in conferenza stampa ieri alla vigilia di Feyenoord-Inter, il confronto in spogliatoio dei calciatori nerazzurri in seguito alla sconfitta nel derby c'è stato davvero. E la Gazzetta dello Sport racconta il retroscena sul dibattito dei calciatori nerazzurri e sulle parole scambiate tra i leader della rosa di Chivu. Scrive la rosea:

Getty

"Il confronto di spogliatoio raccontato a Rotterdam da Marcus Thuram è andato proprio in quella direzione: abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato tanto, non possiamo permettercelo. “Ci siamo rotti le p… di regalare le partite” è stato uno degli slogan condivisi dai giocatori, compreso Lautaro che è infortunato ma ovviamente da capitano ha preso parte alle riunioni del gruppo. Il termine più vago che esista, “approccio”, è stato il tema del dibattito: le false partenze sono condizionate da una mancanza di attenzione e concentrazione".

"La sfida di Champions contro il Feyenoord, fondamentale per restare aggrappati al treno delle squadre migliori, darà le prime risposte. Di sicuro i leader hanno fatto sentire la propria voce. Uno di quelli che hanno parlato senza nascondersi è stato Nicolò Barella, che ha ammesso davanti ai compagni di aver sbagliato la valutazione del pericolo in occasione del 3-1, causando la punizione convertita in oro da Moreira. Partendo dal mea culpa Barella, ha sottolineato che certi errori di superficialità non sono accettabili in squadre ambiziose. Così come gli individualismi: da adesso le questioni personali, come i contratti da rinnovare che hanno inconsciamente distratto campioni del calibro di Dimarco e Calhanoglu, dovranno essere messe in secondo piano. E anche i musi lunghi per le sostituzioni e le esclusioni, più volte notati in questo lungo autunno, non verranno più tollerati".

(Fonte: Gazzetta.it)