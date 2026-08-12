Il centrocampista ormai a un passo dal club biancoceleste: ecco quanto sarà la percentuale sulla futura rivendita
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
Mancano solo alcuni dettagli e Davide Frattesi potrà vestire la maglia della Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter hanno raggiunto un accordo di massima per un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.
Il club di Viale della Liberazione, inoltre, conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, la percentuale sulla futura rivendita dell'ex Sassuolo stabilita con la Lazio dovrebbe aggirarsi intorno al 15-20%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Romano: "Frattesi alla Lazio in dirittura d'arrivo: cifre e formula! Inter chiede..."
Mercato Inter
Sky - Inter-Lazio, accordo di massima per Frattesi! I dettagli finali sulla formula
Mercato Inter
Altro che 15 mln, Pedullà: "Ecco le cifre di Frattesi alla Lazio. E ora l'Inter..."
Mercato Inter
Sky - Frattesi, ecco la condizione per far scattare l'obbligo. Inter spinge per inserire...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti