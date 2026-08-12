GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Mancano solo alcuni dettagli e Davide Frattesi potrà vestire la maglia della Lazio. Il club biancoceleste e l'Inter hanno raggiunto un accordo di massima per un'operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

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Il club di Viale della Liberazione, inoltre, conserverà un'alta percentuale sulla futura rivendita del centrocampista. Secondo quanto appreso da FcInter1908.it, la percentuale sulla futura rivendita dell'ex Sassuolo stabilita con la Lazio dovrebbe aggirarsi intorno al 15-20%.