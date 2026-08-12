GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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L'Inter è ad un passo dal formalizzare l'acquisto di Djed Spence dal Tottenham: sarà l'ex Genoa il sostituto di Denzel Dumfries e arriverà a fronte di un'offerta da oltre 30 mln di euro.

Getty Images

Come riportato da Sportitalia, il mercato dell'Inter non finisce qui perché l'obiettivo concreto, anche in virtù dell'addio imminente di Frattesi, resta Curtis Jones:

"Djed Spence del Tottenham sarà il primo passo per completare l’Inter dopo l’uscita di Dumfries. Quello successivo porta a Liverpool: la cessione di Frattesi libera il posto per Curtis Jones.

I nerazzurri saranno chiamati a rilanciare con i Reds per avvicinare i 35M£ richiesti. Inter pronta ad incrementare l’offerta con una parte di bonus per accontentare il Liverpool. Accordo già trovato con Curtis Jones", scrive Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia.