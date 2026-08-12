Le novità di mercato dell'Inter: da Spence a Frattesi, Jones e Luis Henrique
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
Romano: "L'Inter sta chiudendo in questi minuti per Djed Spence. Prima offerta ufficiale da 30 mln, il Tottenham vuole qiualcosina in più ma si è rassegnato a perdere Djed Spence. Il Tottenham ha parlato col giocatore e con l'agente e il giocatore ha detto di voler andare all'Inter. Accordo tra club e giocatore è già stato trovato, Inter e Tottenham al lavoro sugli ultimi dettagli poi partirà lo scambio di documenti. Siamo veramente al traguardo. Djed Spence destinazione Inter.
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