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SPENCE

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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno aggiornato su tutte le trattative in entrata e in uscita in casa Inter

Romano: "L'Inter sta chiudendo in questi minuti per Djed Spence. Prima offerta ufficiale da 30 mln, il Tottenham vuole qiualcosina in più ma si è rassegnato a perdere Djed Spence. Il Tottenham ha parlato col giocatore e con l'agente e il giocatore ha detto di voler andare all'Inter. Accordo tra club e giocatore è già stato trovato, Inter e Tottenham al lavoro sugli ultimi dettagli poi partirà lo scambio di documenti. Siamo veramente al traguardo. Djed Spence destinazione Inter.

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