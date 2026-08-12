Accordo in arrivo per Frattesi alla Lazio. Ecco la cifra e la formula dell'affare
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Secondo Fabrizio Romano Inter e Lazio stanno per chiudere l'operazione Frattesi. Ecco i dettagli dell'affare tra i due club che è prossimo alla chiusura:
"Lazio, Davide Frattesi in dirittura d’arrivo: accordo ai dettagli. Prestito da 1 milione, diritto di riscatto per 14 milioni e obbligo che può scattare a determinate condizioni. L’Inter ha anche chiesto una percentuale sulla rivendita".
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