Sull'aereo per Bruxelles c'era anche questo talentuoso attaccante che già da anni sta facendo parlare di sè

Fabio Alampi Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 12:04)

C'è una grande sorpresa nella lista dei convocati dell'Inter per la gara di Youth League contro l'Union Saint-Gilloise: sull'aereo per Bruxelles c'era anche Delis Gjeci, attaccante classe 2009, alla prima chiamata con la Primavera.

Un talento che, nonostante la giovanissima età, sta già facendo parlare di sè da anni, e sul quale in molti sono pronti a scommettere.

Impatto da predestinato — Nato a Pordenone da genitori albanesi, Gjeci inizia a giocare a calcio nella squadra del suo paese, il Pravisdomini, per poi approdare alla Liventina, Centro di Formazione Inter che storicamente fornisce molti talenti al settore giovanile nerazzurro. Gjeci non fa eccezione, e nell'estate del 2022 viene chiamato dal club di viale della Liberazione per disputare il Torneo Manlio Selis, dove viene premiato come miglior giocatore della manifestazione. Non avendo ancora compiuto 14 anni, tuttavia, non può trasferirsi fuori dalla regione di residenza, per cui passa tra le fila del Pordenone. Risultato? 38 gol stagionali, che gli valgono l'approdo definitivo all'Inter.

A Interello ci mette poco a imporsi: in U15 è letteralmente fuori categoria (12 gol nelle prime 6 partite), tanto da salire in U16 senza che il suo rendimento ne risenta. Nella scorsa stagione, invece, qualche infortunio di troppo ha rallentato il suo percorso, e in estate la possibilità che le strade di Gjeci e dell'Inter si separassero è stata più che concreta.

Talento ritrovato — La storia è nota: l'Empoli, fiutando l'occasione, propose a Gjeci la chance di confrontarsi direttamente con il campionato Primavera, saltando in un colpo solo le categorie U17 e U18. Un'opportunità allettante, anche alla luce dell'ottimo lavoro svolto in Toscana a livello di settore giovanile e di un percorso verso la Prima Squadra, in prospettiva, nettamente più agevole rispetto a quello che potrebbe essere all'Inter.

Alla fine, dopo aver riflettuto a lungo, Gjeci ha deciso di rimanere a Milano, ripartendo dalla sua categoria di riferimento: l'U17, allenato da Samir Handanovic. Messi alle spalle i problemi fisici e i dubbi dell'estate, il gioiellino nerazzurro ha ripreso a incantare come nei suoi giorni migliori: 4 gol e 3 assist nelle prime 6 giornate di campionato (di cui 5 da titolare). Poche settimane fa, inoltre, è arrivato anche l'esordio con la Nazionale italiana U17. Numeri e prestazioni che gli sono valse la prima convocazione in Primavera. E chissà che presto (magari già oggi) non possa arrivare un altro debutto.