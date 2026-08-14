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Dopo alcuni intoppi e momenti di tensione, Inter e Lazio hanno risolto i problemi e hanno trovato l'accordo definitivo per il trasferimento di Davide Frattesi in biancoceleste.

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Con qualche ora di ritardo, dunque, il centrocampista potrà comunque iniziare la sua nuova avventura. Secondo quanto appurato da FCInter1908, infatti, intorno alle 16 il calciatore, che si appresta a salutare i nerazzurri, lascerà Milano alla volta di Roma dall'aeroporto di Linate.

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In serata, Frattesi svolgerà le visite mediche con la Lazio, mentre nella giornata di domani porrà la sua firma che lo legherà al nuovo club.