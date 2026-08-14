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Intervistato da Sportmediaset, il tecnico della Lazio Rino Gattuso ha parlato anche dell'arrivo di Davide Frattesi dall'Inter:

ICARDI - "Mauro è un giocatore cg la storia del calcio, è un bomber. Oggi andiamo alla ricerca di un giocatore che ha gamba, che fa pressione e che fa gol. Deve essere un giocatore completo, non un bomber e basta. Ci deve far salire, deve attaccare la profondità".

FRATTESI - ""Davide è un giocatore che ho avuto. Secondo me può fare bene con noi perché ha delle caratteristiche ben precise. Io faccio l'allenatore, non il contabile. Spero che arrivi, poi vedremo. Se arriva o non arriva ne parleremo. Sicuramente è un giocatore che ci può dare una grandissima mano".