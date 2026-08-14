Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Frattesi alla Lazio, affare ora sbloccato dopo che la Lega aveva inizialmente stoppato il trasferimento:

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"Se hai il mercato a saldo zero e legato agli indici, per fare un prestito con obbligo di riscatto evidentemente devi fare un'altra uscita a quelle condizioni. Se hai messo un obbligo con percentuale su rivendita, costo di cartellino a 15 mln e condizioni abbastanza semplici come presenze e piazzamento, bisogna fare qualcosa di pari passo in uscita e l'uscita non c'è.

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L'obbligo viene tramutato in diritto, la sostanza non cambia, aumenta il prestito oneroso, ora Frattesi prenderà il volo successivo dopo la telefonata tra Marotta e Lotito servita per mettere a posto tutto dopo l'intervento della Lega"