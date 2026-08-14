Risolto l'intoppo burocratico che aveva inizialmente bloccato il passaggio di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio: il commento di Pedullà
VIDEO FCIN1908 / Riso: "Frattesi e C. Augusto, ecco la situazione. Mancini? Io volevo..."
Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Frattesi alla Lazio, affare ora sbloccato dopo che la Lega aveva inizialmente stoppato il trasferimento:
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"Se hai il mercato a saldo zero e legato agli indici, per fare un prestito con obbligo di riscatto evidentemente devi fare un'altra uscita a quelle condizioni. Se hai messo un obbligo con percentuale su rivendita, costo di cartellino a 15 mln e condizioni abbastanza semplici come presenze e piazzamento, bisogna fare qualcosa di pari passo in uscita e l'uscita non c'è.
L'obbligo viene tramutato in diritto, la sostanza non cambia, aumenta il prestito oneroso, ora Frattesi prenderà il volo successivo dopo la telefonata tra Marotta e Lotito servita per mettere a posto tutto dopo l'intervento della Lega"
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