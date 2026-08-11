Prosegue concretamente la trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique. Tra i due club sarebbe stata raggiunta addirittura una bozza d'accordo
GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Prosegue concretamente la trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique. Secondo quanto risulta a FCInter1908, infatti, tra i due club sarebbe stata raggiunta addirittura una bozza d'accordo per il trasferimento dell'esterno brasiliano, che non occupa un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu.
Per chiudere, manca l'ultimo sì definitivo del calciatore, poi le parti potranno andare a dama e completare la trattativa. Sono ore caldissime anche su questo fronte, oltre che su quello relativo al possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio.
Inter, bozza d’intesa con la Roma per Luis Henrique, manca ancora il sì definitivo del calciatore brasiliano. @DiMarzio @SkySport @LucaBendoni pic.twitter.com/5GIHlO1rkD— Pasquale Guarro (@GuarroPas) August 11, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA