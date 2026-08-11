Prosegue concretamente la trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique. Tra i due club sarebbe stata raggiunta addirittura una bozza d'accordo

Marco Macca
Guarro e Pace Episodio 13

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Luis Henrique
Getty Images

Prosegue concretamente la trattativa tra Inter e Roma per Luis Henrique. Secondo quanto risulta a FCInter1908, infatti, tra i due club sarebbe stata raggiunta addirittura una bozza d'accordo per il trasferimento dell'esterno brasiliano, che non occupa un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu.

Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908

Per chiudere, manca l'ultimo sì definitivo del calciatore, poi le parti potranno andare a dama e completare la trattativa. Sono ore caldissime anche su questo fronte, oltre che su quello relativo al possibile trasferimento di Davide Frattesi alla Lazio.

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