L’avventura all’Inter sembra giunta ai titoli di coda, con Frattesi che potrebbe ripartire dalla Lazio, club in cui ha militato nel settore giovanile
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Davide Frattesi può lasciare l’Inter. il centrocampista classe 1999 è finito nel mirino della Lazio, che nelle ultime ore ha avviato i contatti con il club nerazzurro per regalare il calciatore della Nazionale a Gennaro Gattuso.
Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, prosegue la trattativa tra l’Inter e la Lazio per Davide Frattesi.
Le parti hanno individuato la formula del possibile trasferimento all’ombra del Colosseo: prestito con obbligo e percentuale di rivendita per i nerazzurri.
Arrivato all’Inter dal Sassuolo nell’estate 2023, Frattesi ha totalizzato con la maglia nerazzurra 15 gol e 12 assist in 122 presenze tra tutte le competizioni.
Inter, stanno andando avanti i discorsi con la Lazio per Frattesi. Prestito con obbligo e percentuale di rivendita per i nerazzurri. pic.twitter.com/f1nZYXWCN9— Pasquale Guarro (@GuarroPas) August 11, 2026
L’avventura all’Inter sembra giunta ai titoli di coda, con Frattesi che potrebbe ripartire dalla Lazio, club in cui ha militato nelle giovanili.
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