L’avventura all’Inter sembra giunta ai titoli di coda, con Frattesi che potrebbe ripartire dalla Lazio, club in cui ha militato nel settore giovanile

Alessandro De Felice
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Davide Frattesi può lasciare l’Inter. il centrocampista classe 1999 è finito nel mirino della Lazio, che nelle ultime ore ha avviato i contatti con il club nerazzurro per regalare il calciatore della Nazionale a Gennaro Gattuso.

Frattesi
Getty Images

Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, prosegue la trattativa tra l’Inter e la Lazio per Davide Frattesi.

Le parti hanno individuato la formula del possibile trasferimento all’ombra del Colosseo: prestito con obbligo e percentuale di rivendita per i nerazzurri.

Arrivato all’Inter dal Sassuolo nell’estate 2023, Frattesi ha totalizzato con la maglia nerazzurra 15 gol e 12 assist in 122 presenze tra tutte le competizioni.

L’avventura all’Inter sembra giunta ai titoli di coda, con Frattesi che potrebbe ripartire dalla Lazio, club in cui ha militato nelle giovanili.

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