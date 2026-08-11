Fuori Frattesi, dentro Curtis Jones. Il piano dell'Inter per il centrocampo è chiaro e potrebbe concretizzarsi in queste ore
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Fuori Frattesi, dentro Curtis Jones. Il piano dell'Inter per il centrocampo è chiaro e potrebbe concretizzarsi in queste ore. A confermarlo è Gianluca Di Marzio, secondo cui i nerazzurri stanno lavorando per la cessione di Davide Frattesi alla Lazio.
In caso di riuscita della trattativa, da Viale della Liberazione sarebbero pronti a chiudere per il centrocampista inglese del Liverpool, grande obiettivo dell'estate. Questo il tweet del giornalista:
Con l’eventuale uscita di Frattesi l’@Inter andrà a chiudere Jones dal @LFC https://t.co/PkvdBT48uk— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2026
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