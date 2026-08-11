Sono ore caldissime in casa Inter in tema di mercato. I nerazzurri, che si preparano all'ultima amichevole precampionato contro il Real Betis a Bari, lavorano in entrata e in uscita.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto fanno il punto, come di consueto, sul canale Youtube.

Si parte proprio dalla trattativa con la Lazio per Frattesi:

"La Lazio è in trattative concrete per Davide Frattesi. C'è ottima sintonia tra le parti, sia tra la Lazio e l'Inter che stanno discutendo sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni, sia tra la Lazio e il giocatore. Il giocatore in queste ore è chiamato ad una scelta importante sul suo futuro, quindi vedremo qual sarà l'ultima parola di Davide Frattesi che però apre alla Lazio. Occhio alla situazione di Frattesiché potrebbe accelerarsi nelle prossime ore".

Poi spazio alle ultime novità sulla trattativa col Tottenham per Spence:

"L’Inter ha un'apertura totale da giocatore. All'Inter ci andrebbe volentieri per giocare la Champions League e per un modulo che ritiene congeniale. È l'ennesimo giocatore inglese tentato dal campionato italiano. In tanti hanno fatto strada molto bene nel nostro campionato, quindi Spence dice sì all'Inter.

L'Inter da questa sera è in contatto con il Tottenham per testare se queste famose condizioni dell'operazione sono realmente cambiate. Quindi l'Inter è pronta a fare un'offerta al Tottenham per Spence. L'Inter spera che i famosi 45 milioni post-Mondiale siano scesi a livello di prezzo per riuscire a provare a chiudere quanto prima questa operazione.

L'Inter, che spera di arrivare intorno ai 30-35, conta di poter accelerare. Adesso dipende dai club. Il giocatore ha la sua apertura: il discorso di Spence entra nel vivo".