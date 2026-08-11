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Domani potrebbe essere una giornata importante per il possibile trasferimento di Djed Spence all'Inter. Secondo quanto riferisce Sky, infatti, nelle prossime ore ci sarà un contatto tra Inter e Tottenham per l'esterno inglese, scelto dai nerazzurri come rinforzo sulla fascia destra. Già in giornata, comunque, ci sono stati dei contatti proficui che hanno avvicinato le parti:

Getty Images

"Domani ci sarà un contatto telefonico con il Tottenham per parlare proprio dell'esterno inglese, che ha una valutazione di circa 35/36 milioni bonus compresi".

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"'Inter ora prova a stringere, con Luis Henrique sempre in uscita e sul quale insiste la Roma. In caso di cessione i nerazzurri andranno su due esterni, con Diaby e Nico Gonzalez sullo sfondo".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)