Matteo Pifferi Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 10:33)

Qualche giorno fa FCinter1908.it aveva anticipato tutti confermando l'interesse dell'Inter per Elia Caprile. Il portiere ex Napoli sta facendo benissimo a Cagliari e i nerazzurri dovranno prendere una decisione nel corso della prossima estate visto che a giugno 2026 scadrà il contratto con Yann Sommer.

"Caprile nella scorsa stagione ha dato il suo contributo alla conquista dello Scudetto da parte del Napoli, collezionando quattro presenze da titolare durante il periodo in cui Meret era infortunato. Pur facendo bene, al ritorno del portiere titolare, Conte fatto riaccomodare il classe 2001 in panchina e così nel mercato di gennaio l’ex Empoli ha preferito accasarsi in Sardegna per ritrovare un ruolo da protagonista.

Col senno del poi una scelta tutto sommato azzeccata da parte di tutti. A partire dal Casteddu che con l’arrivo della saracinesca veronese ha blindato la propria porta, agguantando la salvezza. Mentre lo stesso Elia ha potuto mettersi in mostra come uno dei migliori portieri della Serie A. Tanto da essere attualmente finito nei radar di Milan e Inter, che lo stanno già facendo monitorare dai propri scout in vista dell’estate 2026, quando entrambe le milanesi potrebbero dover ricorrere al mercato per rimpiazzare, rispettivamente, Maignan e Sommer in scadenza di contratto", commenta infatti Tuttosport.

Per Caprile ci ha provato questa estate il Torino ma il presidente del Cagliari Giulini ha chiesto 20 mln di euro, dopo averlo riscattato per 8 mln dal Napoli.