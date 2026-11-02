Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In casa Inter è già iniziata la stagione dei rinnovi di contratto. Una delle questioni da risolvere è quella riguardante Hakan Calhanoglu, il cui contratto scade a giugno. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, i primi contatti tra le parti sono già avvenuti. Nell'incontro di un paio di settimane fa, sia la dirigenza nerazzurra che calciatore hanno espresso la volontà di proseguire insieme.

Getty Images

Calhanoglu non ha ancora avanzato pretese economiche, ma ha chiesto di essere trattato da calciatore importante: questo significa almeno un paio di anni di contratto e una base fissa non troppo bassa rispetto a quella attuale, rispettando l'esigenza dell'Inter di inserire bonus collettivi legati ai risultati di squadra e al percorso in Champions League. Il centrocampista turco è ora in attesa che l'Inter formuli una proposta economica. I verticu nerazzurri hanno espresso al numero 20 e al suo entourage la volontà di non andare per le lunghe e di chiudere la trattativa al massimo entro la fine del mese di gennaio. Situazione in attesa di ulteriori sviluppi.