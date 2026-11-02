Vigilia di Feyenoord-Inter, è il momento delle parole dei protagonisti anche in casa nerazzurra. All'arrivo a Rotterdam Cristian Chivu, allenatore nerazzurro, parla in conferenza stampa. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Credo nel lavoro, in quello che è questa squadra e che ha fatto fino ad ora. Sono fiducioso in quello che faranno, sono campioni e lo hanno fatto vedere. Hanno portato un determinato standard a quello che rappresenta il nostro club e si cerca di creare. Ci sono episodi negativi, errori dai quali si deve imparare, accettare e guardare, cercando di sistemarli per andare avanti fiduciosi".

Che ricordi hai in questo stadio?"Quando ho vinto la coppa olandese. So cosa significa per questa squadra lo stadio, la passione che hanno i loro tifosi. So che tipo di atmosfera creano. So che non sarà facile, ci sarà un clima ostile ma è per questo che ci piace giocare in Champions League".

C’è un momento specifico che ricordi delle sfide tra Feyenoord e Ajax?“Ne ricordo tanti, ma la partita sarà Feyenoord-Inter e cerco di restare concentrato su questo”.

Avete ridimensionato le aspettative in Champions?“Abbiamo sempre detto che la Champions si gioca partita per partita, ma vale anche per il campionato. Ovvio che se si vogliono fare i calcoli per arrivare tra le prime otto più o meno servono sedici punti. Noi siamo ancora in gara, consapevoli che domani non sarà semplice per noi e consapevoli di quello che siamo e vogliamo fare. Faremo una grande gara”.

Che avversario ti aspetti?“Questa squadra in casa si esalta, ha un tifo che li spinge da dietro. Ci sono giocatori che hanno qualità, che sono bravi nei duelli e nell’uno contro uno. Sappiamo che non sarà facile, ma allo stesso tempo anche noi dovremo tirare fuori le nostre qualità e quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà”.

C'è ancora qualcuno che ha scorie e malesseri?"Abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili e non prevedibili, ci siamo trovati in una situazione in cui servivano soluzioni. Abbiamo recuperato giocatori, Provedel e Pavard sono tornati e non abbiamo avuto altri problemi in questi giorni".