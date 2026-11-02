"Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita, sono felicissimo", dice poi Marcus Thuram ai microfoni di Sky
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram ha parlato così alla vigilia del match contro il Feyenoord:
"Come si riparte? Da squadra, uniti, uno per l'altro. Così che si riparte"
Cosa vi siete detti voi giocatori?
"Ci siamo detti le cose in faccia come si fa in famiglia e in una squadra, siamo pronti a ripartire"
Come stai?"Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita, sono felicissimo"
Che difficoltà presenta il Feyenoord?"L'ambiente è caldissimo, spingono la loro squadra, approcciano le partite fortissimo, ricordo che due anni fa hanno fatto 5 tiri in 10 minuti, sarà una partita del genere. Bisogna essere uniti, da squadra, e sapere che i primi momenti della partita siamo a rischio e dobbiamo fare in modo che non accada ancora"
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