"Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita, sono felicissimo", dice poi Marcus Thuram ai microfoni di Sky

Matteo Pifferi
thuram prende in giro esposito

VIDEO FCIN1908 / Feyenoord-Inter, l'allenamento dei nerazzurri: Thuram prende in giro Esposito

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcus Thuram ha parlato così alla vigilia del match contro il Feyenoord:

"Come si riparte? Da squadra, uniti, uno per l'altro. Così che si riparte"

Cosa vi siete detti voi giocatori?

Tocca a Marcus Thuram prendere parola
Getty

"Ci siamo detti le cose in faccia come si fa in famiglia e in una squadra, siamo pronti a ripartire"

Come stai?

"Sto benissimo, sono felicissimo di poter giocare ogni partita, sono felicissimo"

inter-giocatori
Getty Images

Che difficoltà presenta il Feyenoord?

"L'ambiente è caldissimo, spingono la loro squadra, approcciano le partite fortissimo, ricordo che due anni fa hanno fatto 5 tiri in 10 minuti, sarà una partita del genere. Bisogna essere uniti, da squadra, e sapere che i primi momenti della partita siamo a rischio e dobbiamo fare in modo che non accada ancora"
thuram

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