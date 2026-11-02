Tocca a Marcus Thuram prendere parola alla vigilia di Feyenoord-Inter in conferenza stampa. L'attaccante francese presenta la sfida valida per il quarto turno della League Phase di Champions League. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Rotterdam.

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Condividi che bisogna cambiare atteggiamento?"Bastoni e Barella sono due leader, condivido quello che hanno detto loro".

Avete avuto una reazione forte contro lo Shakhtar: può essere quella la svolta in Europa?"L'atteggiamento che abbiamo avuto in 10 dobbiamo portarlo avanti sempre, anche in campionato. Così dobbiamo scendere in campo".

Come ti senti in questo periodo in cui hai giocato sempre?"E' il sogno di ogni giocatore. A volte non posso, ma vorrei sempre. Sono felice. Giocare a uno".

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La sensazione da fuori è che l'assenza di Lautaro pesi tanto sull'aspetto caratteriale."Ognuno si esprime col suo carattere. Lautaro si vede ciò che fa, altri fanno anche altrettanto bene. Forse voi non potete vederlo, ma noi lo sappiamo".

Delle volte rimanete in mezzo nella pressione."Dipende dai momenti della partita. Io per primo devo essere bravo a scegliere i momenti e non mettere in difficoltà la squadra quando vado in pressione".

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Come si lavora in così poco tempo nell’aspetto importante come l'approccio?“Bisogna prendere coscienza che ci sia un piccolo problema sugli approcci. Importante è non fare finta che non ci sia il problema, solo così si può intervenire”