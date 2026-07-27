L’Inter continua a lavorare su Cristian Romero, ma la trattativa con il Tottenham resta tutt’altro che semplice. Il difensore argentino è il grande obiettivo per rinforzare il reparto arretrato di Cristian Chivu, ma i costi dell’operazione continuano a rappresentare l’ostacolo principale per la dirigenza nerazzurra.

Secondo quanto riferito a Fcinter1908, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le parti, ma il quadro economico resta complicato. I costi dell’affare Romero sono alti. Ci sono stati ulteriori contatti in giornata e le richieste dell’entourage del calciatore sono state ritenute esose dai nerazzurri. Un passaggio che riguarda soprattutto l’ingaggio del giocatore, reduce da stagioni da protagonista in Premier League.

La valutazione degli Spurs resta molto alta: il Tottenham chiede almeno 45-50 milioni per lasciar partire Romero, mentre il giocatore percepisce circa 6,5 milioni a stagione. Numeri pesanti per un’Inter che vorrebbe sì fare un investimento importante, ma senza rompere gli equilibri economici della rosa.

La trattativa, però, non è interrotta. I nerazzurri continuano a dialogare, segnale che Romero resta una pista concreta e gradita, soprattutto perché Chivu vorrebbe puntare forte sull’argentino per alzare leadership, aggressività e personalità della difesa.

Nel frattempo l'Inter sta portando avanti la pista Stones, dai costi decisamente più contenuti. Il difensore inglese è svincolato dopo la fine dell’esperienza al Manchester City e rappresenta, almeno dal punto di vista del cartellino, un’occasione molto diversa rispetto a Romero.

Stones piace anche ad Arsenal, Chelsea e Juventus, ma l’Inter è tra i club che hanno avviato contatti con il suo entourage. Il profilo è di grande esperienza internazionale mi il bivio nerazzurro è quindi chiaro: Romero resta il nome più forte dal punto di vista tecnico e della volontà dell’allenatore, ma richiede uno sforzo economico molto pesante; Stones, invece, può diventare la soluzione più sostenibile, soprattutto se le richieste per l’argentino non dovessero abbassarsi.

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Nel caso, l'Inter indirizzerà altrove la somma prevista per il difensore argentino. I dialoghi con Romero non sono interrotti, Chivu vorrebbe puntare sull’argentino. La partita resta aperta, ma l’Inter prepara già il piano alternativo. Romero è la priorità tecnica, Stones l’opportunità economica.