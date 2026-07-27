VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

L'Inter ora prova a chiudere per John Stones. Lo fa sapere Sky Sport, che aggiorna così sul mercato in entrata dei nerazzurri tra il centrale inglese, il Cuti Romero e anche Benjamin Pavard.

Ecco quanto evidenziato da gianlucadimarzio.com: "L'Inter accelera per Stones. I nerazzurri sono più decisi a inserire almeno un difensore più esperto nell'organico: sull'inglese restano la Juventus e alcuni club in Premier League. L'Inter vuole provare a stringere per John Stones per anticipare la concorrenza della Juventus. Il difensore inglese, come raccontato anche nelle scorse ore, è sempre stato nella lista del club nerazzurro, che ora vuole inserirsi nella corsa.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

I nerazzurri sono alla ricerca di un difensore e Stones, svincolato, può essere una carta di grande esperienza. Utile anche per operare con meno fretta, eventualmente, per muoversi anche per un ulteriore difensore, in caso di uscita di Pavard.

Il club nerazzurro parallelamente resta in contatto per il Cuti Romero. L'operazione ha costi complessivi significativi tra cartellino (con il Tottenham si tratta per un pacchetto intorno ai 40-45 milioni) e ingaggio. Tra l'Inter e Romero esiste un gradimento reciproco sulla base del quale le parti dialogano da giorni.

Getty Images

La pista Romero è sul tavolo (e può restare sul tavolo anche insieme a Stones in caso di uscita di Pavard) ma in questo momento i nerazzurri provano a stringere per Stones, vista anche la concorrenza, come raccontato, della Juventus - che ha avviato contatti nel weekend - e di alcuni club di Premier League. Il difensore in queste settimane ha però aperto a soluzioni estere come la Serie A ed è attesa a breve una sua decisione", si legge.