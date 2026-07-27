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Cristian Romero è il nome più caldo per la difesa dell'Inter ma resta in piedi anche la pista che potrebbe portare a John Stones, che ha lasciato il Manchester City a parametro zero e che è ancora alla ricerca di una nuova squadra.

Gianluigi Longari, esperto di mercato e giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto proprio sul futuro di Stones, che dovrà prendere una decisione a stretto giro di posta:

Getty Images

"Oltre ai dialoghi per Cuti Romero, l’Inter tiene viva la pista John Stones, svelata in esclusiva due settimane fa. L’Inter ha avuto contatti diretti in giornata con gli agenti dell’ex difensore del Manchester City e i dialoghi stanno procedendo per mantenere la posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza della Juve e di club di Premier. Trattativa confermata ed in corso", ha scritto Longari sul suo account Twitter.