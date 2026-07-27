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Spese per club

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Il calciomercato italiano ed internazionale è entrato ormai nel vivo: se dall'estero arrivano notizie di acquisti con spese anche a tre cifre, la Serie A conferma di vivere un periodo storico che l'ha vista scendere nelle gerarchie del calcio mondiale anche a livello di potere economico. A tal proposito, Transfermarkt ha stilato la classifica dei club più "spendaccioni" dal 2022 ad oggi: dominio assoluto delle squadre inglesi, che si prendono i primi quattro posti e piazzano ben 11 club nelle prime 15 posizioni.