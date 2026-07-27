L'Inter accelera per John Stones adesso: aggiornamenti importanti sulla trattativa per il centrale inglese arrivano da Fabrizio Romano.

Alessandro Cosattini
Romero e Stones

VIDEO / Inter tra Stones e Romero: ore calde, cosa sta succedendo tra le due piste

Romero e Stones

L'Inter accelera per John Stones adesso. Aggiornamenti importanti sulla trattativa per il centrale inglese arrivano anche da Fabrizio Romano, dal suo canale WhatsApp in particolare.

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"Esclusiva confermata: Inter, passi avanti per John Stones per un biennale. Nerazzurri ora che premono sull’acceleratore.

Stones ha anche avuto contatti con la Juventus che aspetta una risposta", si legge.

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