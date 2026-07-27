L'Inter accelera per John Stones adesso: aggiornamenti importanti sulla trattativa per il centrale inglese arrivano da Fabrizio Romano.
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L'Inter accelera per John Stones adesso. Aggiornamenti importanti sulla trattativa per il centrale inglese arrivano anche da Fabrizio Romano, dal suo canale WhatsApp in particolare.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Esclusiva confermata: Inter, passi avanti per John Stones per un biennale. Nerazzurri ora che premono sull’acceleratore.
Stones ha anche avuto contatti con la Juventus che aspetta una risposta", si legge.
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