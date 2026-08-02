L’Inter ha messo gli occhi su Vasilije Kostov. Secondo quanto raccolto da Footmercato, il centrocampista offensivo serbo di 18 anni è tornato nel mirino del club nerazzurro, che avrebbe già avviato i primi contatti per approfondire il suo profilo.

Il giovane talento della Stella Rossa di Belgrado, già convocato tre volte dalla nazionale maggiore serba, viene valutato circa 20 milioni di euro dal suo club.

Kostov ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Nelle prime tre partite ha già realizzato quattro gol e fornito un assist, numeri che hanno attirato nuovamente l’attenzione dell’Inter.

Il classe 2008 si era messo particolarmente in evidenza due settimane fa nella gara d’andata del secondo turno preliminare di Champions League contro il Larne, offrendo una prestazione di grande livello.