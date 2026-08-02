L’Inter ha chiesto Moussa Diaby all’Al-Ittihad. A riferirlo sono fonti esclusive del quotidiano saudita Al-Riyadiyah.

Secondo quanto riportato, l’offerta nerazzurra prevederebbe il pagamento di 18 milioni di euro, oltre al trasferimento all’Al-Ittihad di Kristjan Asllani, centrocampista albanese dell’Inter. In cambio, Diaby approderebbe nel club campione d’Italia.

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La dirigenza dell’Al-Ittihad starebbe ancora valutando la proposta. All’interno del club proseguono le discussioni prima di prendere una decisione definitiva, considerando l’importanza tecnica del francese per la squadra e la volontà di compiere una scelta conveniente sia nell’immediato sia nel lungo periodo.

Diaby è arrivato all’Al-Ittihad due stagioni fa dall’Aston Villa. Con la maglia del club saudita ha disputato 71 partite, realizzando 11 gol e servendo 31 assist.

Secondo il portale specializzato Transfermarkt, il suo valore di mercato è stimato in 25 milioni di euro.