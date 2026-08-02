"Il Liverpool potrebbe ancora offrire a Curtis Jones un nuovo contratto. Questo nonostante la lite tra il centrocampista e il compagno di squadra Dominik Szoboszlai". Ma la trattativa cin l'Inter è ancora in piedi con il Liverpool che ha un'altra richiesta oltre a quella economica.

Questo è quanto sostiene Ben Jacobs, giornalista di TalkSport, che spiega come il club inglese potrebbe non essere troppo convinto di cedere un prodotto del suo vivaio.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Rinnovo o cessione a certe condizioni

Eppure, se il mercato si chiude, potremmo trovarci di fronte all'estremo opposto, perché Andoni Iraola ha detto di apprezzare il giocatore e, nonostante la lite, il Liverpool non è contrario a offrire a Jones un nuovo contratto se decidesse di restare".

Jacobs ha spiegato:sta spingendo perHa presentato un'offerta, tra virgolette – anche se il Liverpool non la considera un'offerta formale – di circa 35 milioni di euro (circa 29 milioni di sterline) e questa è la loro terza proposta: le altre erano diJones accoglierebbe con favore un trasferimento. Il Liverpool chiede un minimo di 40 milioni di euro e in questo mercato gonfiato,

"La sensazione è che l'Inter tornerà alla carica e il Liverpool è un po' infastidito da questa situazione perché non vuole più passare attraverso intermediari. Secondo le mie informazioni, la prospettiva del club è che se l'Inter vuole Curtis Jones debba bussare alla porta del club, fare un'offerta formale e poi si potrebbe trovare un compromesso finanziario. Quindi, questa sarà una nuova fase della trattativa da tenere d'occhio", ha concluso il giornalista in merito al centrocampista.

(Fonte: talksport.com)