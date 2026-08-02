L'Inter torna con forza su Moussa Diaby, oggi all'Al Ittihad. A confermare le indiscrezioni provenienti dall'Arabia è Sky Sport
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L'Inter torna con forza su Moussa Diaby, oggi all'Al Ittihad. A confermare le indiscrezioni provenienti dall'Arabia è Sky Sport, secondo cui i nerazzurri avrebbero riallacciato i contatti per il giocatore, già nel mirino del club a gennaio. Si legge su gianlucadimarzio.com:
"Le manovre di mercato dell'Inter si arricchiscono di un nuovo capitolo. Nelle ultime ore, la dirigenza nerazzurra ha riallacciato i contatti per Moussa Diaby, sondando nuovamente il terreno per l'esterno offensivo attualmente in forza all'Al Ittihad (...). L'ostacolo principale, come spesso accade per i giocatori che militano nella Saudi Pro League, è di natura economica".
"Diaby percepisce attualmente uno stipendio faraonico all'Al Ittihad, cifre del tutto fuori portata per i parametri nerazzurri. Qualora l'Inter decidesse di trasformare questo nuovo sondaggio in una vera e propria offensiva di mercato, l'unica via percorribile sarebbe quella di trovare un accordo tra i club".
(Fonte: gianlucadimarzio.com)
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