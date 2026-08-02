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Tra entrate e uscite, ci si aspetta in questi giorni un'accelerata da parte dell'Inter sul mercato. Ne ha parlato Alfio Musmarra sul suo canale YouTube:

"Non credo ai nomi che stanno circolando in questi giorni, continuo a pensare che, quando meno ce lo aspettiamo, possa uscire fuori un nome che dici: 'Caspita!'. Forse sono un po' troppo ottimista, ma credo che alla fine qualcosa di buono se lo inventeranno. Non so in che modo, ma penso che Ausilio qualcosa si inventerà come ha sempre fatto".

"Pare che si stia avvicinando sempre di più Romero, anche se questa cosa mi è stata smentita dal club. Ma io continuo ad avere indicazioni sul fatto che Romero sia ormai praticamente un giocatore dell'Inter. Non voglio sbilanciarmi, perché il club ha smentito e mi devo fidare, ma continuo a ricevere da più parti altre indicazioni. Evidentemente, deve uscire Pavard, altrimenti non capisco come possa arrivare Romero senza quell'uscita. Bisognerebbe pensare a un'altra uscita in difesa e non voglio neanche lontanamente pensare a questa ipotesi".