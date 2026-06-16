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calciomercato
Frattesi, cessione necessaria: l’Inter vuole soldi, no alla proposta di scambio della Juventus
Il mercato in entrata dell'Inter ruota intorno a quattro obiettivi ben definiti: Provedel per la porta, Solet in difesa, Palestra come esterno e Jones a centrocampo. Per chiudere queste operazioni, tuttavia, serve far cassa e aumentare il budget a disposizione. La cessione decisiva per le prossime mosse dei nerazzurri è quella di Davide Frattesi, da tempo sulla lista dei partenti e nel mirino di numerosi club, italiani ed esteri. Così scrive il Corriere dello Sport: "Nei giorni scorsi, è rispuntato il Nottingham Forrest, che già l'aveva corteggiato a gennaio - e dove sarebbe sbarcato in prestito con diritto di riscatto -, se il Liverpool avesse accettato di lasciar andare Jones con la stessa formula. Ora, evidentemente, si lavora su altri termini, vale a dire per una cessione a titolo definitivo".
"Del resto, non solo non è pensabile rinviare ancora la separazione, ma soprattutto il club nerazzurro ha necessità di incassare, proprio per aumentare il volume di fuoco a disposizione per la campagna acquisti. Frattesi, evidentemente, ha appiccicato un cartellino del prezzo, che, in questo momento, indica 30 milioni di euro. Il Nottingham, invece, vorrebbe fermarsi attorno a quota 25. Insomma, occorre lavorare per trovare un'intesa. Poi è chiaro che ci vorrà anche il sì del centrocampista. Che, a metà della scorsa stagione, sarebbe sbarcato volentieri in Premier. Ma adesso?".
"Per la verità, sullo sfondo, c'è la sirena della Juventus che continua a lasciargli almeno un retropensiero: piace Spalletti, ma ora in bianconero ritroverebbe pure Carnevali... Viale Liberazione, ovviamente, preferirebbe una sistemazione all'estero. A meno che non si ritrovi sul tavolo un'offerta irrinunciabile. Ma il club bianconero sarebbe in grado di avanzarla? La sensazione è che sarebbe più semplice la proposta di uno scambio. Dall'Inter, però, non sembrano voler ascoltare da questo orecchio".
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