Il mercato in entrata dell'Inter ruota intorno a quattro obiettivi ben definiti: Provedel per la porta, Solet in difesa, Palestra come esterno e Jones a centrocampo. Per chiudere queste operazioni, tuttavia, serve far cassa e aumentare il budget a disposizione. La cessione decisiva per le prossime mosse dei nerazzurri è quella di Davide Frattesi, da tempo sulla lista dei partenti e nel mirino di numerosi club, italiani ed esteri. Così scrive il Corriere dello Sport: "Nei giorni scorsi, è rispuntato il Nottingham Forrest, che già l'aveva corteggiato a gennaio - e dove sarebbe sbarcato in prestito con diritto di riscatto -, se il Liverpool avesse accettato di lasciar andare Jones con la stessa formula. Ora, evidentemente, si lavora su altri termini, vale a dire per una cessione a titolo definitivo".