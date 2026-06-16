Le manovre dei Reds potrebbero facilitare l'uscita del centrocampista inglese, da tempo nel mirino dei nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 16 giugno - 09:00

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Curtis Jones rimane la prima scelta dell'Inter per rinforzare il centrocampo: l'inglese è da tempo nel mirino dei nerazzurri, e le prossime manovre di mercato del Liverpool potrebbero facilitare la sua partenza. Così scrive Tuttosport: "A centrocampo l'Inter ha individuato il profilo giusto, e da tempo Curtis Jones è passato in cima alle preferenze di Marotta (ieri in Lega per un consiglio molto tecnico), Ausilio e Baccin, superando colleghi - come Manu Koné della Roma - che non sono certo da scartare finché non arriverà la fumata bianca con l'inglese classe 2001; da segnalare anche il sondaggio per Eduardo Camavinga.

In tal senso, una mano potrebbe arrivare da Andoni Iraola, scelto dai Reds come nuovo allenatore dopo il piccolo capolavoro di Bournemouth. Proprio dalla sua precedente esperienza, il tecnico spagnolo vorrebbe portare ad Anfield l'inglese Alex Scott. Sempre a centrocampo, il Liverpool guarda in casa Crystal Palace e ha puntato Adam Wharton. Considerando i prezzi che girano in Premier League, per i soli cartellini le due operazioni sfonderebbero - e non di poco - quota 100 milioni di euro. Detto che il Liverpool non ha problemi economici, e che potrebbe cedere a peso d'oro Alexis Mac Allister (al centro di diverse indiscrezioni), tra un minimo di sostenibilità finanziaria e la necessità di evitare un sovraffollamento in mediana, è evidente che Jones non sia centrale nei piani di Iraola.

Questo potrebbe facilitare l'intesa, un obiettivo per il quale è necessario ridurre il gap attualmente esistente tra domanda (si partiva da 30 milioni) e offerta (da 20): al momento la distanza tra i due club si è già ridotta, ma all'Inter servirebbe avvicinarsi ancora per mettere a disposizione di Cristian Chivu l'atteso rinforzo in un reparto che a quel punto - con il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan - potrebbe anche considerarsi completo in attesa di altre partenze".