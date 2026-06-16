L'Atalanta continua a chiedere tantissimo per il suo gioiello, ma la trattativa rimane aperta, anche grazie alla volontà del giocatore, che ha messo i nerazzurri milanesi in cima alle sue preferenza. Così scrive il Corriere dello Sport: "(Palestra) è ritenuto un'esigenza primaria, dopo la partenza di Dumfries. Ma l'Inter, che resta fiduciosa, anche perché l'esterno ha in testa solo il trasferimento alla corte di Chivu, è ferma alla prima proposta da 45 milioni più 5 di bonus. E l'Atalanta è altrettanto bloccata sulla richiesta 55, premi compresi.