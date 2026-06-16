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Palestra, in testa solo l’Inter: per Chivu è un’esigenza primaria, c’è ancora fiducia

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L'esterno classe 2005 rimane il primo obiettivo per sostituire il partente Dumfries: si continua a trattare con l'Atalanta
Fabio Alampi Redattore 

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Il nome è noto da tempo, così come lo sono le difficoltà legate a questa operazione. Marco Palestra rimane il sogno di mercato dell'Inter, a maggior ragione dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid. Un'esigenza tecnica primaria per Cristian Chivu, che dovrà ora riempire la casella del laterale destro del suo 3-5-2.

Palestra, in testa solo l’Inter: per Chivu è un’esigenza primaria, c’è ancora fiducia- immagine 2
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L'Atalanta continua a chiedere tantissimo per il suo gioiello, ma la trattativa rimane aperta, anche grazie alla volontà del giocatore, che ha messo i nerazzurri milanesi in cima alle sue preferenza. Così scrive il Corriere dello Sport: "(Palestra) è ritenuto un'esigenza primaria, dopo la partenza di Dumfries. Ma l'Inter, che resta fiduciosa, anche perché l'esterno ha in testa solo il trasferimento alla corte di Chivu, è ferma alla prima proposta da 45 milioni più 5 di bonus. E l'Atalanta è altrettanto bloccata sulla richiesta 55, premi compresi.

Palestra, in testa solo l’Inter: per Chivu è un’esigenza primaria, c’è ancora fiducia- immagine 3
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Per sbloccare l'empasse serve che almeno una delle due società faccia un passo verso l'altra. Ebbene, proprio la cessione di Frattesi potrebbe smuovere Oaktree, a cui spetta coincidere il via libera per un rilancio rispetto all'offerta iniziale, che è comunque già al di fuori dei parametri standard".

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