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calciomercato
Palestra, in testa solo l’Inter: per Chivu è un’esigenza primaria, c’è ancora fiducia
Il nome è noto da tempo, così come lo sono le difficoltà legate a questa operazione. Marco Palestra rimane il sogno di mercato dell'Inter, a maggior ragione dopo la cessione di Denzel Dumfries al Real Madrid. Un'esigenza tecnica primaria per Cristian Chivu, che dovrà ora riempire la casella del laterale destro del suo 3-5-2.
L'Atalanta continua a chiedere tantissimo per il suo gioiello, ma la trattativa rimane aperta, anche grazie alla volontà del giocatore, che ha messo i nerazzurri milanesi in cima alle sue preferenza. Così scrive il Corriere dello Sport: "(Palestra) è ritenuto un'esigenza primaria, dopo la partenza di Dumfries. Ma l'Inter, che resta fiduciosa, anche perché l'esterno ha in testa solo il trasferimento alla corte di Chivu, è ferma alla prima proposta da 45 milioni più 5 di bonus. E l'Atalanta è altrettanto bloccata sulla richiesta 55, premi compresi.
Per sbloccare l'empasse serve che almeno una delle due società faccia un passo verso l'altra. Ebbene, proprio la cessione di Frattesi potrebbe smuovere Oaktree, a cui spetta coincidere il via libera per un rilancio rispetto all'offerta iniziale, che è comunque già al di fuori dei parametri standard".
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