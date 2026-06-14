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Il Nottingham Forest fa sul serio per Davide Frattesi : il club inglese ha avuto un contatto diretto con l'Inter per manifestare il proprio interesse per il centrocampista, in uscita dopo una stagione complicata in nerazzurro.

Così scrive Tuttosport: "L'Inter attende il Nottingham Forest. E spera che già nella prossima settimana si possa entrare nel vivo della cessione di Davide Frattesi in Premier League. Negli scorsi giorni infatti c'è stato un contatto a Milano tra la società nerazzurra e quella inglese, dove è stato ribadito l'interesse per il calciatore da parte dei possibili acquirenti. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni sarebbe pronta un'offerta da circa 25 milioni, col centrocampista – che comunque piace ancora a Juventus, Roma e Napoli in Italia – che continua a essere valutato in Viale della Liberazione almeno 30 milioni.