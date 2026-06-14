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calciomercato
Inter-Nottingham Forest, distanza minima per Frattesi: si può chiudere in settimana
Il Nottingham Forest fa sul serio per Davide Frattesi: il club inglese ha avuto un contatto diretto con l'Inter per manifestare il proprio interesse per il centrocampista, in uscita dopo una stagione complicata in nerazzurro.
Così scrive Tuttosport: "L'Inter attende il Nottingham Forest. E spera che già nella prossima settimana si possa entrare nel vivo della cessione di Davide Frattesi in Premier League. Negli scorsi giorni infatti c'è stato un contatto a Milano tra la società nerazzurra e quella inglese, dove è stato ribadito l'interesse per il calciatore da parte dei possibili acquirenti. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni sarebbe pronta un'offerta da circa 25 milioni, col centrocampista – che comunque piace ancora a Juventus, Roma e Napoli in Italia – che continua a essere valutato in Viale della Liberazione almeno 30 milioni.
In realtà il Nottingham Forest, che aveva già cercato Frattesi a gennaio, nella finestra del calciomercato invernale, quando però non si era spinto oltre ad una proposta di un prestito oneroso di un paio di milioni, col diritto di riscatto legato alle prestazioni dell'atleta, sa perfettamente che oggi le quotazioni del romano – a livello di valore economico per un ipotetico trasferimento – devono per forza essere in ribasso rispetto alle stagioni precedenti. Il tutto al netto delle volontà del giocatore: accetterà il Nottingham oppure attenderà che le piste italiane, Juve in primis, diventino più concrete?".
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