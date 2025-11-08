La Gazzetta dello Sport non usa giri di parole nella sua apertura: "Frattesi gioca poco e male: a gennaio chiederà la cessione"

La Gazzetta dello Sport non usa giri di parole nella sua apertura: "Frattesi gioca poco e male: a gennaio chiederà la cessione", si legge come titolo della Rosea nel focus dedicato al momento di Davide. Il centrocampista non è riuscito ad imporsi sotto la gestione Inzaghi e non ce la sta facendo nemmeno con Chivu. Ecco perché, come spiega la Rosea, un addio è una possibilità più che concreta.

"Chivu gli ha regalato la titolarità contro Cremonese, Saint Gilloise e Kairat Almaty, ma Davide - bramoso di minutaggio per non perdere il treno azzurro - vuole giocare di più. I bei presupposti estivi, quelli che l’hanno spinto a restare ad Appiano per avere più titolarità rispetto alle annate di Inzaghi, sono caduti come tessere del domino. Varie motivazioni: un’operazione sfortunata all’ernia inguinale che l’ha costretto a saltare il Mondiale e gran parte della preparazione estiva, l’exploit di Sucic nato negli Stati Uniti e anche le prestazioni opache da titolare, soprattutto col Kairat.

Ora la domanda è lecita: cosa farà l’Inter a gennaio? In estate alcuni club avevano bussato ai cancelli di Appiano chiedendo informazioni – vedi l’Atletico Madrid -, ma niente. Anche perché nessuno si è mai avvicinato alle richieste dei piani alti. Davide vuole giocare di più per non perdere il treno tricolore. Da quando c’è Gattuso, infatti, ha giocato poco anche in Nazionale, dove ha raccolto solo 35 minuti in quattro partite tra gli impegni di settembre e quelli di ottobre".