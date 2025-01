"L'Inter ha deciso di arrivare all’opzione di rinnovo per allungare il contratto di De Vrij, che resterà a Milano fino al 2026".

Il Giornale, poi, riporta il rifiuto dell'Inter nei confronti della Roma per Frattesi: "No secco invece dei nerazzurri al tentativo della Roma per Frattesi, che è considerato incedibile da Marotta e Ausilio a meno di offerte shock da 40-45 milioni. Tradotto: il centrocampista resterà alla corte di Inzaghi"