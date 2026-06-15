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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, priorità rinnovi: trattative con Carlos Augusto e Bisseck, Mkhitaryan e De Vrij…
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Inter, priorità rinnovi: trattative con Carlos Augusto e Bisseck, Mkhitaryan e De Vrij…
Il club nerazzurro lavora anche sul fronte prolungamenti, con il focus su quattro situazioni in particolare
Non solo colpi in entrata. L’Inter lavora anche sui rinnovi dei contratti per la rosa della prossima stagione. Come spiega il Corriere dello Sport, i prossimi saranno giorni caldi proprio per i prolungamenti, con i fari puntati su quattro pedine: Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck e De Vrij.
“Si tratta di un’ossatura importante per il gruppo di Chivu, a maggior ragione di fronte all’obiettivo condiviso con la società per rendere la squadra più competitiva senza avere la necessità di rivoluzionarla”.
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