Davide Frattesi alla Juventus non è un'ipotesi di mercato definitivamente tramontata. Il centrocampista dell'Inter cambierebbe volentieri aria, ma i nerazzurri per il momento rimangono fermi sulla loro posizione: cessione solamente a titolo definitivo (o al massimo in prestito con obbligo di riscatto) e trattativa sulla base di almeno 30 milioni di euro.
calciomercato
Frattesi, pista Juventus non tramontata: Riso al lavoro. La sensazione è che…
I bianconeri, tuttavia, possono contare sull'appoggio di Beppe Riso, procuratore del giocatore. Così scrive Tuttosport: "I summit e le apparizioni del noto procuratore sul pianeta bianconera appaiono, infatti, sempre più frequenti nelle ultime settimane. E col mercato aperto bisogna stare decisamente attenti, dato che non si può pensare si tratti solamente di visite di cortesia. Dialoghi partiti a inizio dicembre in relazione all'interesse manifestato dalla Signora per Davide Frattesi.
Un nome che non va affatto depennato dall'agenda dell'ad Damien Comolli e da quella del ds Marco Ottolini, che restano vigili sulle evoluzioni riguardanti il centrocampista dell'Inter. La sensazione è che la pista legata la classe 1999 possa riscaldarsi di nuovo negli ultimi 10 giorni della finestra invernale, quando i nerazzurri potrebbero aprire la porta alla formula del prestito oneroso con diritto di riscatto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA