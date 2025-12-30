Il cuore della squadra sta cambiando: in mezzo al campo i nerazzurri hanno ritrovato anche Zielinski che sta facendo benissimo

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 21:32)

"Il cuore che cambia. Nell'Inter capolista c'è sempre il centrocampo alla base di tutto anche se questa volta sta mutando". Così a Skysport, Matteo Barzaghi ha parlato del centrocampo nerazzurro tra certezze date dal campo e mercato.

Dietro le ultime vittorie c'è anche Zielinski, tornato al suo livello e che sta mettendo in discussione la titolarità del terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Il polacco, tra i più informa, è un giocatore diverso da un anno fa: non era riuscito a trovare continuità, anche per i guai fisici. Come Frattesi che è stato martoriato da continui problemi. In estate è stato operato per un'ernia ma non è riuscito più a trovare la condizione psicofisica e ora arriva il mercato di gennaio con le sirene dalla Turchia e con l'interessamento della Juve. "L'Inter lo cederebbe solo di fronte ad un'offerta importante, all'altezza di un Nazionale azzurro", assicurano dal canale satellitare.

"Qualora dovesse partire però non ci sarebbe emergenza nel reparto che è folto di qualità: Sucic si sta inserendo e in ottica futura c'è da considerare il rientro possibile di Aleksander Stankovic che sta brillando al Brugge. Tra campo e mercato il cuore dell'Inter capolista si prepara al futuro", conclude Barzaghi.

(Fonte: SS24)