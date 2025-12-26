Sky – Frattesi-Juve, su una cosa nessun dubbio. Ma l’Inter…

Il centrocampista non ha trovato lo spazio che vorrebbe e si parla di nuovo si una sua possibile cessione nel mercato di riparazione

Davide Frattesi gioca poco, potrebbe dire addio all'Inter per avere più spazio e la Juve e Spalletti potrebbero essere un'occasione per lui. Da tempo si parla dell'interesse dei bianconeri per il calciatore interista.

A Skysport sottolineano che il problema è convincere il club nerazzurro: oltre 30 mln investiti per acquistarlo dal Sassuolo, il club si aspetta di monetizzare con un'offerta adeguata e in questo momento le possibilità di fare quell'offerta che porterebbe ad un sì immediato non ci sono. Sul gradimento dell'allenatore bianconero (ed ex ct) per il centrocampista italiano non ci sono dubbi.