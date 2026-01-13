fcinter1908 calciomercato mercato inter Jakirovic, sfida Inter-Salisburgo: offerte già presentate. E in corsa ci sono anche…

L’Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da portare a Milano. Negli ultimi mesi il canale più caldo sembra essere quello con la Croazia: dopo l’ingaggio in estate del terzino classe 2009...
L'Inter continua a setacciare il mercato internazionale alla ricerca di giovani talenti da portare a Milano. Negli ultimi mesi il canale più caldo sembra essere quello con la Croazia: dopo l'ingaggio in estate del terzino classe 2009 Slatina e il forte pressing per il centrale classe 2007 Mlacic, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino un altro interessante prospetto. Si tratta di Leon Jakirovic, centrale mancino classe 2008 della Dinamo Zagabria.

Colonna della formazione U19 e già nel giro della Prima Squadra, con cui ha esordito nella scorsa stagione in occasione della vittoria in Champions League contro il Milan, è considerato uno dei futuri top del suo ruolo del calcio europeo. L'Inter lo segue, ma non è di certo l'unica: secondo Kicker, i nerazzurri e il Salisburgo avrebbero presentato delle offerte per il giocatore, sotto contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2028. La Dinamo Zagabria, per il momento, non ha raggiunto alcun accordo con potenziali acquirenti, e non è da escludere che voglia inserire una percentuale su una futura rivendita per ricavare ancora di più dalla sua cessione.

Jakirovic (il cui padre Sergej è allenatore dell'Hull City) prenderà nei prossimi mesi una decisione. Su di lui è atteso l'inserimento di qualche squadra della Bundesliga, campionato da sempre attento ai calciatori croati. Un esempio su tutti, Gvardiol, passato dal Lipsia prima del trasferimento milionario al Manchester City.

