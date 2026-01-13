Colonna della formazione U19 e già nel giro della Prima Squadra, con cui ha esordito nella scorsa stagione in occasione della vittoria in Champions League contro il Milan, è considerato uno dei futuri top del suo ruolo del calcio europeo. L'Inter lo segue, ma non è di certo l'unica: secondo Kicker, i nerazzurri e il Salisburgo avrebbero presentato delle offerte per il giocatore, sotto contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2028. La Dinamo Zagabria, per il momento, non ha raggiunto alcun accordo con potenziali acquirenti, e non è da escludere che voglia inserire una percentuale su una futura rivendita per ricavare ancora di più dalla sua cessione.