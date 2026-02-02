Emanuele Baiocchini, esperto di mercato, a Sky Sport ha spiegato ciò che è successo a Frattesi: "La Lazio ci ha provato nell'ultima settimana, serviva un centrocampista a Sarri perché Guendouzi non è mai stato veramente sostituito. Vero che è arrivato Taylor ma ha caratteristiche diverse e anche Frattesi è diverso da Guendouzi ma avrebbe dato più opportunità di gioco a Sarri. C'erano due offerte per Frattesi, una del Nottingham di quasi 38 mln tra prestito e diritto di riscatto ma da quello che abbiamo capito Frattesi avrebbe gradito la permanenza in Italia.