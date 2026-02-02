Il mercato dell'Inter si avvicina alla chiusura senza acquisti e senza cessioni. Nelle ultime settimane si è parlato di tanti giocatori, da Diaby a Perisic passando per Norton-Cuffy fino a Jones. In uscita, invece, Frattesi sembrava destinato a lasciare i nerazzurri ma, alla fine, resterà fino al termine della stagione.
Sky – Frattesi voleva andare via: le cifre offerte da Lazio e Nottingham. No Inter perché…
Emanuele Baiocchini, esperto di mercato, a Sky Sport ha spiegato ciò che è successo a Frattesi: "La Lazio ci ha provato nell'ultima settimana, serviva un centrocampista a Sarri perché Guendouzi non è mai stato veramente sostituito. Vero che è arrivato Taylor ma ha caratteristiche diverse e anche Frattesi è diverso da Guendouzi ma avrebbe dato più opportunità di gioco a Sarri. C'erano due offerte per Frattesi, una del Nottingham di quasi 38 mln tra prestito e diritto di riscatto ma da quello che abbiamo capito Frattesi avrebbe gradito la permanenza in Italia.
L'ipotesi Lazio, Frattesi la stava prendendo in considerazione ma l'Inter avrebbe dovuto prendere un sostituto, Jones non è arrivato. La Lazio aveva proposto 2 mln per il prestito e 30 per il diritto di riscatto, alla fine non è stata una decisione del giocatore ma dell'Inter che non l'ha ceduto nonostante Frattesi avesse espresso il desiderio di andare a giocare altrove"
