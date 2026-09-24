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L'edizione odierna di Repubblica torna sul trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Lazio, avvenuto in estate, e nello specifico sulla formula e sulle cifre dell'affare:

Getty Images

"Frattesi è costato 15 milioni, cinque di prestito e dieci di riscatto".

"La Lazio è come se l’avesse comprato in comproprietà, perché cederà all’Inter il 50 per cento della futura (ma teorica) rivendita: l’architettura dell’affare è stata un capolavoro, visto dal fronte laziale, anche perché i nerazzurri non avevano mai chiesto meno di 30 milioni per questa mezzala formidabile nel gioco senza palla, perché nessuno come lui fiuta gli spazi nei quali buttarsi prima che il pallone arrivi, caratteristica speciale che a certi livelli non vale evidentemente l’apprezzamento a tempo pieno".

(Fonte: La Repubblica)