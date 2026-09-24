Sport Mediaset parla anche del mercato dell'Inter e dei possibili addii altisonanti nella prossima estate
VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca quiSport Mediaset parla anche del mercato dell'Inter e dei possibili addii altisonanti nella prossima estate. In studio, Orazio Accomando ha fatto il punto sui nerazzurri, concentrandosi soprattutto su due nomi:
"L'Inter ha due big in scadenza 2027, ovvero Mkhitaryan e Calhanoglu. Mentre il primo al termine della stagione dovrebbe terminare la sua carriera, la situazione di Calhanoglu al momento rappresenta forse l'incognita più grande in Serie A".
"Oggi è più no che sì il suo rinnovo con l'Inter, non ci sono contatti tra le parti e trattative aperte".
(Fonte: Sport Mediaset)
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